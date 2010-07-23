Берлусконі: безвізовому режиму з Росією чинить опір Східна Європа

Східноєвропейські країни ЄС чинять опір введенню безвізового режиму з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ заявив у Мілані на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Є певний опір, особливо з боку країн Східної Європи. Мабуть, це пов`язано з історією з часів Радянського Союзу. Опір є, я розумію це з історичної точки зору, але з погляду необхідності подальшої співпраці між сучасними економіками ЄС і РФ я цього зрозуміти не можу», - сказав С.БЕРЛУСКОНІ.

Прем`єр-міністр Італії зазначив, що потрібно якнайшвидше знайти вирішення цієї проблеми.

Він сказав, що пообіцяв Д.МЕДВЕДЄВУ продовжити обговорення цього питання з європейськими партнерами.

С.БЕРЛУСКОНІ наголосив, що, як і раніше, виступає за введення безвізового режиму між ЄС і РФ.

«Я зміцнився у своєму переконанні, що та проблема вимагає рішення, і необхідно змінити візовий режим», - сказав він.

«Ця проблема може бути вирішена, але, на жаль, це рішення має бути ухвалене (у ЄС - УНІАН) одностайно», - сказав С.БЕРЛУСКОНІ.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Ростове-на-Дону Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ за підсумками саміту Росія-ЄС повідомив, що Росія передала Європейському Союзу свій проект угоди про скасування візового режиму.