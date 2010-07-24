Гроші так і не прийшли, шахтарі готові до страйку

Українські шахтарі мають намір 26 липня розпочати страйк. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України.

За словами профспілкових лідерів єнакіївських шахт «Червоний Профінтерн» і «Юний комунар», обіцяні Мінвуглепромом кошти для погашення тримісячних боргів із заробітної плати трудовим колективам шахт, які ліквідуються, так і не прийшли на підприємства (станом на 15:30 23 липня). Також продовжують сидіти без грошей і гірники шахти «Новогродівська №2» (м. Новогродівка Донецької обл.).

Гірники «Червоного Профінтерна» і «Юнкома» надіслали телеграми до Генеральної прокуратури України з вимогою порушити кримінальні справи проти чиновників, винних у невчасних виплатах заробітної плати, повідомляє сайт “Обозреватель”.