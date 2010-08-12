Суд залишив Хорошковському спірну посаду

Вищий адміністративний суд України визнав законним призначення голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, таке рішення ВАСУ прийняв сьогодні, 12 серпня.

Таким чином, суд відмовив ТОВ «Телерадіокомпанія "Телерадіосвіт"» (канал ТВі) у задоволенні позову до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про визнання незаконним указу від 31 травня 2010 №644/2010 про призначення голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО членом ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, телеканал ТВі вважає, що “голова СБУ і телемагнат В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ввів в оману Адміністрацію Президента України, не повідомивши, що не має законного права обіймати цю посаду”. Телеканал посилається на статтю 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції», яка вказує, що на посаду члена ВРЮ може бути рекомендований громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше десяти років. Разом з тим з біографії В.ХОРОШКОВСЬКОГО випливає, що він такого стажу не має.