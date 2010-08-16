Партія Вінського вирішила йти на місцеві вибори

Партія «Народна влада» прийняла рішення про участь у місцевих виборах. Про це повідомляє прес-служба політичної сили.

Керівником Центрального виборчого штабу партії «Народна влада» призначено голову партії Йосипа Вінського, а керівниками регіональних виборчих штабів – голів відповідних регіональних організацій партії.

Відповідне рішення ухвалила Політрада партії «Народна влада», засідання якої відбулося на вихідних.

Відповідно до рішення Політради, регіональні, місцеві організації партії «Народна влада» візьмуть участь у місцевих виборах в якості самостійного суб’єкта виборчого процесу.

Головам регіональних організацій, головам міських, районних у містах організацій, районах населенням більше 100 тисяч доручено у термін не пізніше 40 днів до дня виборів погодити списки кандидатів у депутати відповідних рад та кандидатів на посаду міського голови з головою партії «Народна влада».

Крім того, Політрада затвердила стратегію партії на місцевих виборах та критерії оцінки роботи регіональних організацій партії.