Литвин підписав розпорядження про проведення позачергової сесії

Позачергова сесія Верховної Ради України шостого скликання розпочнеться у понеділок, 30 серпня, о 10-й годині.

Як повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР, відповідне розпорядження підписав голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

Відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, частини другої статті 11 Регламенту Верховної Ради у парламенті була зареєстрована ініціатива 174 народних депутатів щодо проведення позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Відповідно до розпорядження голови ВР про скликання позачергової сесії 30 серпня, до розгляду за пропозиціями 174 народних депутатів включено такі питання:

про проект закону України про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;

про проект закону України про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (щодо механізму повернення заощаджень);

про виконання заходів соціального захисту населення у зв`язку з формуванням тарифів на житлово-комунальні послуги.