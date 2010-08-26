Які політичні події в Україні заслуговують на те, щоб стати анекдотами?

Тижневик «Коментарі:» реалізує спецпроект “Незалежна Україна в анекдотах”.

Винахід «кравчучок», блокування послом ПАР будівельних робіт на території, прилеглій до приміщення посольства, дипломатичний скандал через вікно у квартирі Леоніда КУЧМИ, проект постанови про звільнення від ПДВ операцій … з обрізання. Ці та інші курйозні події, на думку тижневика «Коментарі:», заслуговують на те, щоб бути включеними до «вибраних» анекдотів з українського життя доби незалежності.

Загалом журналісти видання відібрали 190 таких анекдотів, по 10 на кожний рік історії незалежної України.

Так, прикметним для 1991 року є епізод, коли Закарпатська область і Крим вирішили перейти на свій час, відмінний від київського (центральноєвропейський і московський відповідно). На Закарпатті, пишуть «Коментарі:», механізм переведення годинників набув максимально гротескних форм: у Виноградівському районі в трьох сусідніх селах - Королево, Веряця і Черна - відраховували час, відповідно, по Риму, Москві й Ужгороду.

В 1992 році, після того, як були встановлені нові державні символи України, популярності набуває анекдот: «Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект зміни зовнішнього вигляду герба. На гербі буде зображено президента Кравчука, обвитого Плющем, на голові в нього буде Кучма, над головою - Хмара, а проміж ніг - Пинзеник».

У 1993 році в режимі секретності в одному з палаців культури міста Макіївка відбувається відновлювальний з’їзд Комуністичної партії України. Першими його місце проведення вираховують члени Молодіжного союзу «Промені чучхе», які вимагають від поета-комуніста Бориса ОЛІЙНИКА (який перед тим написав книгу «Князь тьми» про Михайла ГОРБАЧОВА) написати книгу «Князь світла» про великого вождя товариша Кім Ір Сена.

В 1994 році «влипає в історію» екс-прем’єр Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, що переховується в Ізраїлі від переслідувань з боку правоохоронних органів. За час його відсутності версія слідства потрапляє до шкільних підручників історії, хоча після повернення на батьківщину Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ добивається вилучення зі шкіл підручників, в яких він представлений в невигідному світлі. Втім, як вважають «Коментарі:», це був єдиний шанс для екс-прем’єра залишити свій слід в підручниках.

1995 року посол ПАР в Україні Деон ван АНЧУР заблокував дорогу бульдозерам своїм «Мерседес-Бенцом». Це було зроблено на знак протесту проти рішення міської влади Києва прокласти хайвей через паркувальний майданчик житлово-офісного центру «Макулан», в якому розташовується і посольство ПАР. «Було чудово встояти перед бульдозерами, - заявив посол кореспондентові “Нью-Йорк Таймс”. — Мер лютував, а я зберігав холоднокровність».

Діяльність Павла ЛАЗАРЕНКА на посаді прем’єра у 1996-1997 рр. знайшла відгук у загадці: «Питання: які дві політичні сили в Україні сповідують гасло «Все і негайно»? Відповідь: УНА-УНСО і Павло Іванович».

У 1998 році увага українців, як і всього світу, була прикута до скандалу Клінтон-Левінскі. А Хмельницька кондитерська фабрика навіть випустила цукерки «Моніка». Про цю подію повідомили агентство Associated Press і низка американських та канадських газет.

У 1999 році почала свою тріумфальну ходу по світу пальма Мерцалова, яка вважається головним символом Донецької області. Того року копія цього артефакту (оригінал зберігається в Санкт-Петербурзі в музеї гірничого інституту) була встановлена поблизу донецького виставкового центру «Експо-Донбас». Тоді ж Донецька облрада затвердила герб області, центральним елементом якого стала пальма Мерцалова.

У 2000 році СБУ викрила спробу державного перевороту. Страшними «змовниками» виявилися кілька військових пенсіонерів з Союзу радянських офіцерів, які нібито планували «похід на Київ» з метою повалення законного уряду. Комічність ситуації усвідомив навіть Президент Леонід КУЧМА, який заявив, що СБУ занадто поквапилася й перебільшила масштаби цієї «незначної події».

З 2001 року вся країна почала цитувати тоді ще губернатора Донеччини Віктора ЯНУКОВИЧА, що за підсумками попереднього року став «Людиною року» в номінації «Регіональний лідер». Саме на врученні цієї нагороди в палаці «Україна» задоволений Віктор Федорович висловив сутність своєї малої батьківщини майже сакраментальною фразою, щоправда, упакованою в обгортку блатного жаргону: «Донбас порожняк не гонит».

У 2002 році Україна та її Тодішній президент завдали чималого клопоту західним дипломатам, навіть примусивши їх вдатися до філологічних вивертів. Як відомо, у той час Л.КУЧМА неофіційно перебував в міжнародній ізоляції через скандал з убивством журналіста Георгія Гонгадзе, тож на саміті НАТО в Празі його не чекали. За протоколом на засіданнях український Президент повинен був сидіти поруч з Президентом США Джорджем БУШЕМ і британським прем’єром Тоні БЛЕРОМ (згідно з традиційною розсадкою за англійською абеткою). Щоб уникнути цього, організаторам саміту довелося розсадити лідерів за французькою абеткою. Так Л.КУЧМА опинився у буквальному сенсі крайнім — праворуч від українського лідера сидів турецький Президент Ахмед СЕЗЕР, а ліворуч вже нікого не було.

У 2003 році, коли Київ і Москва конфліктували з приводу коси Тузла, у Вінниці випустили пральний порошок, призначений для прання чоловічого армійського одягу з урахуванням стандартних вимог армій НАТО. Порошок мав назву «Тузла». На пачці був напис: «Тузла - цінності, якими не поступаються».

2004 року Інна БОГОСЛОВСЬКА, подавши у відставку з посади голови Держкомпідприємництва, спробувала пояснити українцям, що таке «азаровщина». «Азаровщина» - це: 1) неповага до громадян власної країни та нелюбов до самої України, невір’я в її сили; 2) відсутність системного підходу, проектного мислення і робота в постійному стані «авралу», гасіння пожежі; 3) розпорядження бюджетними грішми, як своїми власними; 4) повне нехтування законом; 5) подвійні стандарти і ханжество; 6) войовниче неуцтво, визнання тільки власної правоти; 7) відмова від чесної і відкритої групової роботи на користь брехні, маніпуляцій людьми, погроз і шантажу», — йшлося у відкритій заяві І.БОГОСЛОВСЬКОЇ. Втім, відзначають «Коментарі:», всі ці жорсткі звинувачення не завадили Інні Германівні пізніше обратися депутатом за списком Партії регіонів або проголосувати за прем’єрство М.АЗАРОВА.

Серед анекдотичних подій «помаранчевої ери» «Коментарі:» зокрема назвали дипломні пристрасті Романа ЗВАРИЧА, «Мерседес» з масажними кріслами керівника «Нафтогазу України» Олексія ІВЧЕНКА, заборону прокуратури Бережанського району Тернопільської області на продаж презервативів в доступних місцях або нове прочитання абревіатури ФЕД, яке Харківський машинобудівний завод змушений був вигадати на вимогу СБУ.