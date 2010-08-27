Експерти прогнозують падіння рейтингів ПР і Тігіпка

Політичні експерти прогнозують падіння рейтингів Партії регіонів та її сателітів.

Про це вони повідомили на прес-конференції у Києві.

За словами директора компанії стратегічного консалтингу "Berta Communications" Тараса БЕРЕЗОВЦЯ, «регіонали», усвідомлюючи, що програють на виборах у столиці, взялися за ліквідацію районних рад. «Вони діють за принципом «нет человека (районів) – нет проблемы», - зазначив експерт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також прогнозує падіння рейтингу партії «Сильна Україна» та її лідера Сергія ТІГІПКА. Причину цього експерт вбачає в резонансних рішеннях, за якими стоїть віце-прем’єр-міністр.

«Зокрема, йдеться про просування Податкового кодексу, а також переговори з Міжнародним валютним фондом, які закінчилися рішенням про збільшення пенсійного віку для жінок та збільшення ціни на газ. Усі ці події покажуть зниження динаміки росту рейтингу Сергія ТІГІПКА», - підкреслив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Політичний аналітик, медіа-технолог PR-групи «Polittech» Ярослав МАКІТРА заначив, що «керівництво ПР поставило завдання на виборах взяти одноосібно під контроль ради усіх рівнів в східних, південних і центральних областях (аж до Хмельницького), а на заході України взяти владу шляхом «сколочування» різноформатних коаліцій. Тобто йдеться про реалізацію проекту під умовною назвою: «Партія регіонів. Від Збруча до Донця»».

«Намагаючись вирішити свої політичні проблеми, чинна влада почала руйнувати систему місцевого самоврядування. Слідом за скасуванням райрад Києва такої ж долі можуть зазнати інші міста та регіони, де команда ЯНУКОВИЧА має низький рейтинг, зокрема Львів», - прогнозує аналітик.