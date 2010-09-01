Польща і Україна готові модернізувати радіолокацію МіГ-29

Польща має намір модернізувати радіолокатор винищувача МіГ-29 за участю України. Про це повідомив журналістам представник оборонного комплексу на I Всеукраїнському форумі оборонної промисловості в Києві.

"Переговори тривають з підприємством "Фазотрон-Україна (Київ) " російської корпорації "Фазотрон-НИИР". Контракту ще немає, але певні роботи в його забезпечення ведуться", - сказав експерт.

Польща зупинилася на варіанті "малої модернізації" станції Н019. Він передбачає заміну застарілих блоків, які характеризуються найменшою надійністю. Йдеться про приймач Н019-09 і генератор Н001-22. У результаті не тільки підвищується надійність приладу, але збільшується дальність виявлення цілей.

Державні випробування вдосконаленого радіолокатора для МіГ-29 завершилися в Україні в 2009 році. На авіапідприємстві у Львові ними устаткували два літаки МіГ-29. "Фазотрон-Україна" одержала невелике замовлення Міноборони України на постачання, який планується виконати в 2011 році. Крім того, "Фазотрон-Україна" спільно з підприємствами Білорусії і Росії пропонує також оборонним відомствам України й інших країн глибшу модернізацію радіолокатора із заміною більшості блоків.

Практично нова станція Н019-У2 дасть змогу використовувати МіГ-29 як штурмовик для знищення наземних цілей. За своїми характеристиками вона наблизиться до російської радіолокаційної станції "ЖУК-М", повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

2 вересня, о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція за результатами роботи «Першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості». Під час прес-конференції буде дано оцінку нинішнього стану ОПК України, названо альтернативні можливості розвитку й реформування оборонної промисловості, оголошено рейтинг підприємств ОПК України, сформований експертами у сфері безпеки. У роботі прес-конференції візьмуть участь: президент Асоціації «Українські оборонні технології» Володимир ГРЕК, генеральний конструктор ГККБ «Промінь» Олег КОРОСТЕЛЬОВ, директор Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння Валентин БАДРАК, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.