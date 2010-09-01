Україну лякають, що без Газпрому вона вилетить із транзитного бізнесу

Експерти не виключають, що без союзу з «Газпромом» Україні не втриматися в транзитному бізнесі.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, про можливість злиття ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», а також про позитивні й негативні сторони цього альянсу.

Генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки Російської Федерації Костянтин СІМОНОВ підтримує ідею злиття «Газпрому» і «Нафтогазу».

«Для Росії плюс у тому, що ми можемо відмовитися від будівництва доволі дорогого Південного потоку і одержати вже наявний канал транзиту газу. Україна залишається в газовому бізнесі (бо якщо буде збудований Південний потік, ми від України як від транзитної країни можемо відмовитися), а Європа одержує надійну функціонуючу систему з єдиним відповідальним в особі Російської Федерації», - заявив експерт.

К.СІМОНОВ вважає, що проект відбудеться тільки в тому разі, якщо керівництво України усвідомлює, що потрібно піти на якийсь політичний ризик. «ЯНУКОВИЧ дуже боїться Росії трубу віддавати, бо одразу ж почнеться істерика на тему «здають національну гордість, зрадники». Але Україна повинна зрозуміти, що цей проект їй стратегічно вигідний, бо вона не тільки залишиться в цьому бізнесі, а й одержуватиме газ за внутрішньоросійськими цінами, що для України – дуже серйозний аргумент. Якщо Росія завершить будівництво Південного потоку, Україна з транзитного бізнесу піде. З другого боку, доки Південний потік будуватиметься, у України буде сім-вісім років, аби продовжувати шантажувати Росію. Виникає питання: чому віддасть перевагу українська еліта – стратегічному виграшу для держави чи тактичному виграшу для себе?», - відзначив К.СІМОНОВ.

Заступник директора Інституту газу НАН України Олександр ПЯТНИЧКО також вважає таке об`єднання вигідним. «Це піде на користь Україні, тому що ми ще не вивели своєї газотранспортної системи на європейський рівень вимог – з високими економічними показниками і високим ККД газоперекачувальних агрегатів», - вважає експерт.

За його словами, сьогодні можна знизити витрати на перекачування газу приблизно вдвічі – з 5 млрд. кубометрів паливного газу можна зменшити до 2-2,5 млрд. кубометрів, а це більш як 10% власного видобутку газу. Але для цього, наголошує О.ПЯТНИЧКО, природно, потрібні інвестиції.

«Я думаю, що консорціум Україна-Росія і одна з європейських країн – напрям правильний. Позитивних моментів у такому об`єднанні буде значно більше, ніж негативних. Якщо ми не підемо цим шляхом, то ми нашу ГТС просто перетворимо на металобрухт. Наш трубопровід досить зношений. Щоб вийти на добрі показники з паливної економічності, приблизно 220 газотурбінних агрегатів вимагають модернізації або повної заміни», - заявив О.ПЯТНИЧКО.

Уповноважений екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що такий альянс принесе вигоду Російській Федерації і втрати Україні.

«Жодних економічних мотивів об`єднання немає. Україна фактично втрачає можливість сама господарювати на своєму газовому ринку. Через об`єднання Українська держава передає відповідальність за газ іноземному партнеру. В даному випадку це Росія, але за інших обставин на місці Росії могла б виявитися будь-яка держава, це не має значення», - сказав експерт.

Він вважає, що таким чином чинна влада демонструє свою нездатність справлятися з ситуацією і перекладає відповідальність на найближчого сусіда. «Це колосальна загроза національній безпеці, тому що енергетика – основа економіки, а такі дії призведуть до економічної експансії зарубіжного партнера – одного, монопольного. Тоді говорити про незалежну державу дуже проблематично», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Альтернативою він вважає реформу українського газового сектору: «Має бути серйозна і жорстка державна програма. Пріоритетом зробити, по-перше, економію газу – різке скорочення споживання газу і як енергоносія, і як сировини, а по-друге, збільшення власного видобутку. Відповідно, перед цим треба приводити відпускні ціни на газ власного видобутку до ринкових, а не регулювати їх державними механізмами так, як відрегулювали сьогодні, коли імпортний газ коштує в 7-8 разів дорожче, ще й держава повинна закуповувати наперед певну кількість, непотрібну Україні», - сказав експерт.

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр ТОДІЙЧУК не бачить можливості укладення симетричних угод між «Газпромом» і «Нафтогазом».

«Газпром» – дуже велика компанія, і на якихось паритетних умовах, які б однаковою мірою задовольняли обидві сторони, важко об`єднатися. Крім того, досвід роботи спільних підприємств на основі управління російських компаній засвідчив, що продаж або передача в управління для бізнесу не вирішує питань», - сказав експерт.

О.ТОДІЙЧУК радить не забувати і про зобов`язання України перед Євросоюзом. «Наша газотранспортна система є водночас і транзитною, і розподільчою для внутрішнього споживача, а передача під контроль – це не тільки надання транзитних можливостей, а й внутрішнього ринку – з`являється монополіст, який управляє ринком, і тут уже важко вирішувати питання диверсифікації», - сказав експерт.

Він вважає, що потрібно шукати компромісне рішення. «Потрібен консорціум, який би будував нові об`єкти, що доповнюють діючу ГТС і збільшують її пропускну спроможність і надійність. До того ж, це не суперечило б чинному закону, який забороняє передачу в оренду і продаж. Такі об`єкти зміцнювали б позицію нашої держави і давали б гарантії завантаження української ГТС, а з такими гарантіями легше було б залучити капітал, в т.ч. і кредитний, для модернізації ГТС», - заявив О.ТОДІЙЧУК.