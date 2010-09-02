Янукович дав університету Ківалова статус національного

Текст указу - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 893/2010 надав статус національного університету "Одеська юридична академія". Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим документом підтримано пропозицію Кабінету міністрів України щодо збереження статусу національного за університетом "Одеська юридична академія", що утворюється у зв`язку з реорганізацією Одеської національної юридичної академії.

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