Білорусь помстилася за Лукашенка: у Росії, виявляється, тепер три біди

Білорусь зробила хід у відповідь в інформаційній війні з Росією, випустивши в ефір розгромний сюжет про автопробіг прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна на "Ладі-Калині" по Далекому Сходу. Як повідомляє newsru, розкривши секрети прем`єрського турне і розкритикувавши російську владу, білоруські журналісти прийшли до фундаментального висновку: "До двох відомих російських бід додалася третя, сумарна, - дурні на дорозі".

Як епіграф до репортажу, який був показаний у вечірньому випуску новин телеканалу ОНТ, журналісти вибрали кадри із знаменитого радянського кінофільму "Золотой теленок" і фразу Остапа Бендера "Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!".

Акцент білоруське ТБ зробило на тому, що автопробіг був добре спланованою піар-акцією, яка насправді не виправдала себе, не поліпшила імідж Путіна і лише оголила російські проблеми.

В основу сюжету ліг відеозапис, зроблений читинськими автоаматорами, які знімали кортеж прем`єра під час проходження по трасі. "Рекламна акція російського автопрому, дорожників і самого прем`єр-міністра майже вдалася. Але забули автори операції "Амур", що живуть не за часів Потьомкіна і його сіл, а в епоху цифрових технологій і інтернету", - йдеться в білоруському репортажі.

Завдяки любительській зйомці з`ясувалося, що у запасі у глави уряду ще дві однакові машини на випадок, якщо та, за кермом якої він сидить, зламається в дорозі. Причому клуб місцевих автоаматорів, які виклали в Мережу скандальне відео з путінським кортежем, називається "Диверсія". Це дозволило білоруському телеканалу заявити, що вони виступили як справжні диверсанти і серйозно підставили Путіна.

Карикатура з сайту Політ.ру