Жванія вважає, що фракція НУ-НС найближчим часом увійде до коаліції

Народний депутат від парламентської фракції НУ-НС Давид ЖВАНІЯ прогнозує, що найближчим часом НУ-НС може хвалити рішення про приєднання до коаліції.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

При цьому Д.ЖВАНЯ уточнив, що таке рішення буде ухвалене з новими домовленостями, складанням коаліційних договорів та планом реформ, що необхідні Україні. Д.ЖВАНІЯ переконаний, що переформатування парламентської більшості за участю НУ-НС необхідне, оскільки досі тривають дискусії, чи у легітимний спосіб створена чинна коаліція. «Входження НУ-НС до більшості, з одного боку, легітимізує більшість, а з іншого, дозволить провести прогресивні реформи, реалізацію яких гальмують комуністи», - наголосив він.

Д.ЖВАНІЯ також додав, що не бачить фракцію НУ-НС в опозиції. «Сьогодні це поняття приватизоване одним лідером і асоціюється з однією політичною силою. Жодних реальних альтернативних рішень опозиція не пропонує. А треба включатися в активну роботу і проводити якісну дискусію, а не мітингувати на майданах», - підкреслив народний депутат.