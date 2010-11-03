Королевська: політики просять людей затягнути паски, а самі носять підтяжки

Ідея національних проектів може спрацювати лише за умови, що буде створено сприятливий інвестиційний клімат не лише для окремих проектів, а для всіх підприємців. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в прямому ефірі громадсько-політичного ток-шоу «Про головне» на Першому національному телеканалі.

«Політики часто говорять, що людям потрібно затягнути паски, але самі все більше ходять у підтяжках. Реформа - це зміна форми. На жаль, реформувати в державному апараті за великим рахунком нічого. Потрібно демонтувати, - цитує Н.КОРОЛЕВСЬКУ прес-служба комітету. - Тому ми наполягаємо, що потрібно ліквідувати податкову міліцію, а Податковий кодекс приймати без поспіху, постатейно, як це передбачено законодавством. При цьому в жодному випадку не можна допустити ліквідації малого та середнього бізнесу й погіршення якості життя людей».

Коментуючи презентацію національних проектів, голова Комітету Верховної Ради зазначила, що ця ідея працює в багатьох країнах. «Ми повинні розуміти, що Національний проект - це Україна й усі люди, які живуть у нашій країні. Якщо цю ідею буде реалізовано, якщо бюджетні гроші буде витрачено на те, щоб залучити сотні мільйонів інвестицій - тоді вона буде вдалою, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Якщо ці гроші будуть витрачені на проїдання, інвестор не прийде і проект не реалізується - тоді це буде чергова ганьба нинішньої влади».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що ідея нацпроектів може спрацювати, лише за умови, що буде створено сприятливий інвестиційний клімат не лише для окремих проектів, а для всіх підприємців. «На жаль, з одного боку влада наполягає на ухваленні Податкового кодексу, який погіршує інвестиційну привабливість країни, знищує малий та середній бізнес, погіршує бізнес-клімат, і паралельно пропонує ексклюзивні умови для окремих проектів. Це неправильно. Підхід має бути для всіх однаковий. Нам потрібно збудувати дійсно ринкову економіку, в якій кожен суб`єкт підприємницької діяльності відчуватиме себе в рівних умовах».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада ц.р. на засіданні робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягав на підготовці найближчим часом масштабних національних проектів у сфері агропромислового комплексу, а також авіакосмічній, інноваційній та гуманітарній сферах. Він доручив Кабінету міністрів до 8 листопада затвердити перелік національних проектів.

3 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ взяти під контроль підготовку національних проектів.