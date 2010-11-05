Медведєв: відносини між Україною і РФ покращали завдяки Черномирдіну

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ упевнений, що відносини між Україною і РФ покращилися багато в чому завдяки Віктору Черномирдіну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав сьогодні під час громадянської панахиди пам’яті В.Черномирдіна.

«Віктор Степанович був послом Росії в Україні і зробив усе для того, щоб у дуже непрості моменти вдавалося згладжувати ті суперечності, які виникали між державами, гасити найбільш серйозні пожежі, що виникали у відносинах між політиками», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Той стан російсько-українських відносин, який ми сьогодні маємо, – нормальний, і ми цьому багато в чому зобов`язані Віктору Степановичу», - упевнений Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, на долю колишнього прем`єр-міністра РФ В.Черномирдіна припав весь вантаж важких 1990-х років.

«Він був нашим товаришем, він усе життя працював на свою країну. У нього була така біографія, яку прийнято називати робітничою, велика біографія. Всі свої обов`язки він виконував з честю, і, мабуть, найважчим випробуванням для нього було очолити уряд у 1990-і роки», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Він, безперечно, сильний політик», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.