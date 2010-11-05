«Принциповий» чиновник каже, що він був вимушений купити Lexus

ДП «Дніпростандартметрологія» змусили взяти у лізинг автомобіль Lexus строком на 5 років через загрозу фінансових санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив генеральний директор ДП «Дніпростандартметрологія», головний інспектор області з державного нагляду за якістю товарів і послуг Олександр ТУРЧИН.

«Ще до початку моєї роботи на посаді гендиректора попереднє керівництво підприємства уклало договір лізингу автомобіля Lexus з ТОВ «Євро Лізинг». Після виходу постанови Кабміну від 29.09.2010 № 887 ДП «Дніпростандартметрологія» поінформувало компанію ТОВ «Євро Лізинг» про намір розірвати договір і повернути фінансові кошти підприємства. Ми одержали відповідь, що у разі відмови від підписання договору послідують фінансові санкції. Щоб їх уникнути, ми уклали договір», - сказав О.ТУРЧИН.

Він уточнив, що Lexus узятий підприємством у довгострокову оренду з подальшою можливістю викупу.

За його словами, оплата лізингу передбачалася не за рахунок державних коштів, а за кошти, зароблені ДП «Дніпростандартметрологія» від господарської діяльності.

О.ТУРЧИН заявив, що автомобіль Lexus RX 450HL, який поступив на підприємство кілька днів тому, необхідний для перевезення вимірювальної техніки. «Lexus RX 450H обладнаний електродвигуном, що дозволяє використовувати автомобіль для перевезення еталонної вимірювальної техніки і роботи в різного роду агресивних і вибухонебезпечних приміщеннях», - зазначив О.ТУРЧИН.

Він також заявив, що скандал із Lexus, який обговорюється у ЗМІ, викликаний його «принциповою позицією щодо контролю за якістю продукції, що продається в Дніпропетровській області, яка завозиться контрабандним шляхом».

«Настійно прошу уряд розібратися, хто і навіщо знищує Держспоживстандарт у збиток українським виробникам», - заявив О.ТУРЧИН.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив голові Держказначейства Сергюя ХАРЧЕНКУ перевірити законність придбання Дніпропетровським регіональним центром стандартизації, метрології і сертифікації автомобіля Lexus.

«Ви пам`ятаєте, що я заборонив купувати дорогі службові автомобілі й інше. І ось з преси дізнаюся, що Дніпропетровський регіональний центр стандартизації і метрології придбав дорогий Lexus», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, якщо цей факт підтвердиться, то він вимагає від голови Держказначейства негайно розібратися, яким чином службовим особам центру вдалося обійти категоричну заборону фінансувати такі покупки.

«І зробити організаційні висновки. Безумовно, присікти саму можливість таких випадків у майбутньому. Автомобіль, безумовно, забрати, керівника центру звільнити, голову Держстандарту попередити за незадовільну організацію виконання рішень уряду. Я підкреслюю, що ми не ліберальничатимемо там, де йдеться про державну дисципліну і фінансову дисципліну», - наголосив прем`єр.