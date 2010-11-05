Автобаза ВР збирається купити 17 машин Toyota Camry
17:09, 05 листопада 2010Політика
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Кінцевий термін поставки - 3 грудня
Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради України має намір закупити 17 легкових автомобілів Toyota Camry або еквівалент.
Відповідне оголошення оприлюднене на офіційному веб-порталі державних закупівель.
Згідно з оголошенням, процедура закупівлі повинна відбутись на відкритих торгах.
Кінцевий термін поставки - 3 грудня 2010 року.
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