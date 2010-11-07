Цистерна с пальним врізалася в пасажирський автобус

У Мексиці в автоаварії в ніч на суботу загинула 21 людина, ще 10 поранені, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією місцевої влади, це сталося в північно-західному штаті Синалоа. Від бензовозу відчепилася одна з цистерн з пальним, вона скотилася під укіс і врізалася в пасажирський автобус.

Причини трагедії розслідуються.