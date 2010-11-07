Комуністи зібралися на мітинг у Києві

Прихильники Комуністичної партії України на Бессарабській площі Києва, біля пам’ятника Леніну, проводять мітинг, присвячений 93-річчю жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу зібралося понад тисячу осіб переважно похилого віку.

Прихильники КПУ роздають листівки, в яких зазначається, що результатом 20 років “капіталізму” в Україні стало “зубожіння народу”. «Вопрос стоит так: либо паны «запанують у рідній сторінці», превратив нас в быдло, либо мы ликвидируем эту нечесть как эсплуататорский класс», - відзначається у розповсюджуваних листівках.

Крім прапорів КПУ на мітингу також є прапори Соціалістичної партії. Також окремі люди тримають у руках портрети Сталіна та Леніна.

Тим часом на Майдані Незалежності триває монтаж сцени з плакатом: «93 річниця Великої Жовтневої революції».