КНМП: Україна має сприймати замах на журналіста в Москві як власну проблему

Україна має сприймати замах на життя журналіста Олега КАШИНА в Москві як власну проблему і вимагати від російського керівництва розслідування цього страшного інциденту.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Київської незалежної медіа-профспілки.

Як вважають автори заяви, замах на життя журналіста О.КАШИНА є ганебною політичною розправою, оскільки одна з екстремістських організацій раніше відверто погрожувала йому та ще кільком журналістам за їхні публікації.

Get the Flash Player to see this player.

“За останні роки в Росії загинуло або було побито чимало журналістів. Останнім часом і в Україні сталося зникнення журналіста – харків’янина Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Висловлюються припущення, що його вже нема серед живих. Існують підстави вважати, що з ним розправилися через його розслідування непривабливих діянь державних чиновників. Крім того, значно посилилася практика брутального поводження з журналістами. На жаль, негативний приклад цього подає Адміністрація Президента, чиновники якої поводяться з журналістами як з прислугою”, - йдеться в заяві.

У КНМП вважаються, що в Україні, як і в Росії, встановлюється атмосфера нетерпимості до критики влади і вільного слова. Протистояти цьому можна лише гучно протестуючи проти такої практики, вимагаючи розслідувати кожен випадок порушення закону проти журналіста, наголосили автор заяви.

“Вимоги з боку української громадськості розслідувати замах на московського журналіста не є втручанням у внутрішні справи Росії, - вважає голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ, - оскільки російська негативна практика поширюється і на Україну. Тому ми об’єктивно зацікавленні в тому, щоб припинити цей процес”.