У Броварах в реєстрації кандидатам відмовляли через не той відмінок?

В Україні необхідно прийняти новий закон про місцеві вибори і на його основі провести перевибори до органів місцевого самоврядування.

Таку думку у коментарі УНІАН висловив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Результат цих виборів був вирішений наперед задовго до дня голосування, оскільки влада зробила все для того, щоб нормальних виборів не було», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер «Форуму» відзначив, що відповідно до попереднього законодавства, однією з обов’язкових умов для реєстрації кандидата на будь-яких виборах було надання ним передвиборної програми. «Передвиборна програма – це документ, за яким виборець міг оцінити наміри і плани конкретного кандидата. Закон зразка 2010 року не зобов’язує кандидата представляти таку програму. Це один з яскравих прикладів того, як новий закон нівелює сам принцип демократичних і відповідальних виборів», – вважає він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ повідомив, що має у своєму розпорядженні факти відмови у реєстрації кандидатів у депутати з надуманих причин, зокрема, у Броварах Київської області. «Виборча комісія приховує дані по реєстрації та відмовах у реєстрації кандидатів. Але є інформація від громадян, які хотіли зареєструватися кандидатами в депутати Броварської міськради. Вони кажуть, що загалом було подано близько 500 пакетів документів на реєстрацію, з яких більше 200 відразу ж було відсіяні. Зокрема, є приклади, коли в реєстрації відмовляли через неправильний відмінок в «шапці» заяви про згоду балотуватися кандидатом», – уточнив він.

Таким чином, за його словами, у реєстрації було відмовлено керівнику Броварської міської організації ВО «Батьківщина», кандидатам від «Фронту Змін», Європейської партії України та інших політичних сил. «Наприклад, на посаду міського голови не зміг балотуватися Дмитро РАТНІКОВ. Але справа навіть не в прізвищі окремого кандидата. Факти нереєстрації говорять про те, що були чіткі вказівки під будь-яким приводом не реєструвати кандидатів, які могли б перемогти людей Партії регіонів на виборах», – вважає лідер «Форуму».

«Оскільки ці порушення носять системний характер, визнати такі вибори неможливо. Наша організація буде наполягати на проведенні в 2011 або 2012 році нових місцевих виборів, за новим виборчим законом. Цей фарс прийняти ми не можемо», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На думку ще одного ініціатора створення партії «Форум» Олега АНДРОСА, ці вибори в черговий раз довели необхідність проведення виборів місцевих голів у два тури. «Це нонсенс, коли Житомирського міського голову обирають 18,14 % виборців, що проголосували, за явки 40,12 % . Виходить, що «регіонала» Володимира ДЕБОЯ як мера Житомира підтримали близько 7 % від загальної кількості виборців», – вважає він.

О.АНДРОС зазначив, що аналогічна тенденція зафіксована на виборах мера в Івано-Франківську, Кіровограді та Харкові.

«Незадовільна ситуація з місцевими виборами спостерігається по всій Україні. Враховуючи величезну кількість виборчих суб’єктів – 31 жовтня в Україні обиралося 11 516 місцевих голів і 12 086 рад, можна уявити масштаби цих фальсифікацій», – резюмував О.АНДРОС.

Довідка УНІАН. Спочатку Верховна Рада призначила місцеві виборина 30 травня 2010 року . Однак 16 лютого парламент своєю новою постановою скасував попереднє рішеннябез зазначення нової дати виборів.

Нову дату місцевих виборів (31 жовтня 2010 року) Верховна Рада призначила1 липня , а 10 липня прийняла Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Місцеві вибори в Україні відбулися 31 жовтня.