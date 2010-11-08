Результати виборів мера в Житомирі

Міським головою Житомира обрано кандидата від Партії регіонів Володимира ДЕБОЯ.

Про це повідомили УНІАН у Житомирській міській територіальній виборчій комісії.

Як зазначається у повідомленні, за В.ДЕБОЯ проголосували 15 тис. 372 виборців, за кандидата від партії "Рідне місто", екс-мера Житомира Віру ШЕЛУДЧЕНКО - 12 тис. 441 виборець, за кандидата від партії "Фронт Змін " Геннадія ЗУБКА - 12 тис. 296 виборців.

Всього у Житомирі в голосуванні взяли участь 84 тис. 722 виборців, явка становить 40,12%.

Як повідомлялося, В.ДЕБОЙ обіймає посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації.