Гурвіц подав до суду на Одеський виборчком

Сьогодні кандидат на посаду Одеського міського голови Едуард ГУРВІЦ подав до Окружного адміністративного суду Одеської області позов про визнання протиправними дій Одеської міської територіальної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів мера Одеси.

Про це УНІАН повідомив один із адвокатів кандидата в мери Сергій ВАСИЛИШИН.

«Предметом позову є питання про скасування протоколу міської виборчої комісії. У наших позовних вимогах також ідеться про безумовний і обов`язковий повторний підрахунок голосів», - сказав адвокат.

За його словами, підставою для подачі такого позову стали порушення, зафіксовані «в ході проведення голосування і під час підрахунку голосів».

Відповідаючи на запитання, чому так пізно поданий позов до суду, юрист Руслан ЧЕРНОЛУЦЬКИЙ пояснив, що це «пов`язано із затягуванням Одеською міською територіальною виборчою комісією видачі протоколу із підсумками голосування довіреній особі кандидата на посаду міського голови Едуарда ГУРВІЦА».

«Документ був виданий тільки ввечері 7 листопада», - зазначив юрист. Він додав, що вважає такі дії комісії неправомірними, «оскільки це створює певну правову колізію». «В даному випадку і довірена особа, і сам кандидат на посаду міського голови не мали можливості оскаржити ті чи інші порушення або, навпаки, захистити свої законні права», - заявив Р.ЧЕРНОЛУЦЬКИЙ.

Коментуючи цю ситуацію, голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО заявив, що він згоден із більшістю заяв Р.ЧЕРНОЛУЦЬКОГО. «Це ще один яскравий приклад стилю роботи Одеської міської територіальної виборчої комісії - її політичного суб`єктивізму... Вважаю, що такими діями комісія підриває авторитет тієї політичної сили, від якої безпосередньо представлений голова міськвиборчкому Олександр АХМЕРОВ», - зазначив А.БОЙКО.