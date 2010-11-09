Лук'янов: страх за власну шкіру рухає нині Тимошенко

Народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЛУК`ЯНОВ переконаний, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО має понести відповідальність за свої вчинки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Партії регіонів, переданому УНІАН.

Депутат вважає, що принцип «Закон один для всіх» має діяти для всіх громадян, включно з екс-міністром. «До того ж, він (Ю.ЛУЦЕНКО - УНІАН) сам його (згаданий принцип - УНІАН) неодноразово піднімав на щит. На що ж він тепер ображається?» - зазначив парламентарій.

«Не треба робити з цього якусь піар-акцію. Просто потрібно розуміти, що людина ця була нечесною, непорядною і має нести відповідальність за дії, що підпадають під ознаки кримінальних злочинів», - додав В.ЛУК`ЯНОВ.

На його думку, спроби опозиції представити порушення справи проти Ю.ЛУЦЕНКА як політичне переслідування - безперспективні, оскільки політична сила Ю.ЛУЦЕНКА не має підтримки громадян. «Їхні результати (на виборах - УНІАН) завжди наочно демонстрували те, чим насправді є її «вождь», а саме - нуль без палички. Він ним був і залишається зараз», - заявив «регіонал».

Коментуючи захист екс-глави МВС представниками БЮТ, В.ЛУК`ЯНОВ зазначив, що в цьому немає нічого дивного. «Тому що ТИМОШЕНКО розуміє, що ті дії, які вчиняла вона, теж кваліфікуються Кримінальним кодексом як злочини. А значить, рано чи пізно їм може бути дана оцінка компетентними органами... Так що страх за власну шкуру, і аж ніяк не геройство у захисті інших дрібних злодюжок, рухає зараз ТИМОШЕНКО, яка віддає собі звіт у тому, що черга може дійти і до неї», - сказав депутат.

Він також висловив надію, що нове керівництво Генпрокуратури, «нарешті, проведе повне і об`єктивно розслідування «витворів» ЛУЦЕНКА, а остаточну крапку поставить суд».

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про це повідомила газета «Коммерсант» із посиланням на самого колишнього міністра внутрішніх справ, який повідомив, що 5 листопада його викликали до Генеральної прокуратури, де йому було пред`явлено постанову про порушення справи.

Низка опозиційних політсил, зокрема, Блок Юлії Тимошенко і очолювана нею партія «Батьківщина», заявили, що порушення кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію і переслідуванням опозиційних політиків.