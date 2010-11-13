Радник міністра МВС побився з нардепом

Народний депутат від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК і головний радник міністра внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ побилися після ток-шоу «Шустер live» у п’ятницю ввечері.

Як повідомляє сайт “Народної самооборони”, після закінчення ефіру програми, у якій обидва учасники інциденту – Ю.ГРИМЧАК та К.СТОГНІЙ - брали участь, зав`язалася словесна перепалка. Розмова стосувалася численних депутатських запитів щодо незаконного присвоєння останніх трьох міліцейських звань К.СТОГНІЮ, зокрема, звання полковника міліції.

“К.СТОГНІЙ стверджував, що звання полковника він отримав за те, що врятував життя жінки із палаючої машини. Проте документи, які має на руках народний депутат Ю.ГРИМЧАК, чітко свідчать про той факт, що за описаний К.СТОГНІЄМ випадок він отримав лише звання майора міліції. Тож у розмові народний депутат просив відповісти, за які заслуги він отримував подальші підвищення. У збудженому стані К.СТОГНІЙ із кулаками накинувся на Ю.ГРИМЧАКА. Депутат, захищаючись, був вимушений відштовхнути К.СТОГНІЯ від себе. Радник міністра впав на машину сторонньої особи, яка стояла поруч”, йдеться у повідjмленні.

“Полковник міліції К.СТОГНІЙ, швидко полишаючи місце події, звернувся до народного депутата ю.ГРИМЧАКА зі словами прямої погрози: “А от тепер стережись і оглядайся!”, повідомляє “Народна самооборона”.