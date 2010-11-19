Литвину події у ВР навіяли думки про бордель

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує народним депутатам, які не підтримують зміни до Конституції стосовно проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року, скласти повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

«Гарну позицію обрали – ми в цій грі участі не беремо, особливо, коли достеменно знаємо, що цю дуже потрібну для тебе роботу зроблять інші», - сказав він.

«Якщо така принципова позиція, то давайте будемо принципові до кінця – напишіть заяву, складіть повноваження і будемо доводити людям, що ми протестуємо проти такого підходу», - додав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, йому «вже набридло слухати цей цинізм».

«Таке прагнення демонструвати праведність нагадує намагання представниці борделю вимагати любові від клієнта», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до Основного Закону щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів.

Сьогодні ж Верховна Рада попередньо схвалила ці зміни до Конституції.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

При цьому проектом закону встановлено, що всі органи влади обиратимуться терміном на 5 років.

Крім того, передбачено, що Верховна Рада АР Крим, місцеві ради, а також голови населених пунктів обираються на п’ятирічний термін тільки на чергових виборах.

Остаточне рішення стосовно даного проекту закону Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться у лютому 2011 року.

Перед голосуванням голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція не збирається голосувати за ухвалення у першому читанні проекту закону про внесення змін до Конституції.

Однак документ підтримали 305 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, “за” проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 41 – від НУ-НС, 26 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина та 29 – позафракційних.