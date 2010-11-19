Німецькі ЗМІ: Янукович знову шукає контактів на Заході

Після приходу до влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА спочатку у відносинах між ЄС та Україною майже нічого не змінилось, однак тепер все по-іншому.

Про це пише німецька газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» (FAZ).

Зокрема, зазначає видання, одразу після обрання В.ЯНУКОВИЧА на президентську посаду на початку цього року у переговорах щодо угоди про асоціацію настали важкі часи. ЄС, який і без того вагається, що може розглядатись як сигнал для можливого вступу України, відреагував на новини про порушення прав та свавільні арешти доволі стримано.

Нова влада в Україні, яка, на відміну від своїх попередників, не визначала себе як «прозахідна» та є далекою від демократичного ентузіазму, зі свого боку під впливом економічних інтересів, пов’язаних з нею олігархів вагалась щодо вимоги про відкриття ринків, констатує газета.

ЄС почав нарікати, що Україна не хоче відмовитись від протекціоністського мита для автомобілів (захищаючи таким чином внутрішнє виробництво легкових авто корейської марки Daewoo), закриває свій ринок зерна та не хоче запроваджувати європейські норми токсичності відпрацьованих газів. Українська сторона відповіла, що якщо Україна не отримає від ЄС перспективи членства, тоді громадськість не зрозуміє, чому необхідно наражати чутливі галузі економіки на конкуренцію європейців та створювати спільний фонд для подолання майбутніх газових криз. Крім того, за словами українських високопосадовців, ЄС зі свого боку не готовий відкривати свої закриті сільськогосподарські ринки або відкривати кордони для проїзду українських вантажівок (які дотримуються значно меншої кількості вимог безпеки, ніж європейські), пише «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

Тепер же, зазначає видання, у переговорах намітився рух. Україна потрапила під тиск росіян, адже прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН форсує свій проект будівництва газопроводу «Південний потік», який йтиме в обхід України. Завдяки йому буде знецінено найважливіший стратегічний актив України, її транзитний газопровід, тому В.ЯНУКОВИЧ знову шукає контакти на Заході пише газета. Зокрема, у вересні Київ підписав Протокол про вступ до Європейського енергетичного співтовариства. Як тільки його буде ратифіковано, Україна буде зобов’язана відкрити свій трубопровід для європейських споживачів.

Крім того, за даними європейських дипломатів, у жовтні у важких переговорах щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі нарешті відбувся таке відчутне пожвавлення, що Єврокомісар з питань торгівлі Карл Де ГУХТ дозволив собі спрогнозувати, що якщо все продовжуватиметься так само, то, можливо, вже в наступному році можна буде підписати угоду, нагадує газета, додаючи, що обидві сторони, здається, готові до компромісу.

Україна очікує від ЄС більших безмитних квот для сільськогосподарських продуктів, а якщо сільськогосподарський ринок так і не буде відкрито, вимагає зниження ввізного мита. Європейські дипломати зазначають, що Брюссель не виключає можливість того, що він на це погодиться, відзначає FAZ.

Однак найважливіший прогрес, додає німецька газета, буде представлено наступного понеділка, коли в Брюсселі відбудеться черговий саміт Україна-ЄС: ЄС збирається піти назустріч Києву у питанні візового режиму, і цей успіх є важливим для В.ЯНУКОВИЧА.

Як зазначає видання, те, що ЄС пішов на такі поступки, хоча демократична репутація В.ЯНУКОВИЧА є не найкращою, викликає схвалення з боку опозиції, яка переживає складні часи.

Більше того, пише FAZ, днями Юлія ТИМОШЕНКО побажала В.ЯНУКОВИЧУ успіху у переговорах між Україною та ЄС щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, а також спрощення візового режиму з Україною.

Як зазначає «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», екс-прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО, яка має прозахідну орієнтацію, може годинами говорити про те, як В.ЯНУКОВИЧ фальсифікував вибори та наказав своїй службі безпеки розпочати переслідування опозиції, але на запитання, чи повинен Брюссель укладати угоду про асоціацію з таким партнером, в інтерв’ю газеті відповіла однозначним «так». За її словами, ЄС повинен чітко розмежовувати чинну «недемократичну» владу та «український народ», який, як і раніше, бачить своє майбутнє у Європі. «Незалежно від того, яка сила знаходиться при владі, нам необхідно підписати угоду про асоціацію», - сказала вона.

Проте Ю.ТИМОШЕНКО висловила ще одне побажання до брюссельських переговірників: якщо одного дня нарешті буде підписано угоду про асоціацію (з обов’язковою перспективою членства), ЄС повинен наполягати на застереженні, яке б дозволяло реагувати на утиски демократії та прав людини. «Нам потрібне постійне спостереження та регулярні доповіді, - вимагає Ю.ТИМОШЕНКО. - Тоді Україна продовжуватиме свій шлях до Європи».