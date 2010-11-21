Самміт Україна-ЄС буде важливою, але пересічною зустріччю

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 22 листопада в Брюсселі, є важливою, але пересічною зустріччю українського керівництва з лідерами Євросоюзу.

Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ в ефірі "Радіо Свобода".

"Але в чому важливість цього саміту. Україна йде на цей саміт, по-перше, вже з ухваленим рішенням про початок нового етапу економічних реформ", - зауважив він.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, "це важливий месидж для Євросоюзу, який тривалий час був розчарований тими подіями і тими політичними баталіями, які в Україні фактично консервували ситуацію".

"По-друге, на цей момент ми ухвалили низку рішень, які дійсно свідчать про готовність прояву політичної волі руху до Євросоюзу", - сказав експерт.

"Ми приїжджали кожного разу з переговорів і говорили: от ми підписали і все. На цьому все зупинялось. З цього саміту, як на мене, має початися практика. Тому що плани, які нам пропонується підписати: спочатку по безвізовому режиму, потім по асоціації - вони мають дуже жорсткі вимоги до нас. Підписали - робіть", - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.

Крім того, експерт зазначив, що "за останні роки більшість інвесторів, які приходили з боку Євросоюзу - це переважно фінансовий сектор, на жаль, переважно тип капіталу, який орієнтований на надприбуток у фінансовій і споживчій сфері".

"Тому мені здається, що перемовини стосовно того, як може економічно жити Україна в Євросоюзі, чи дійсно інтеграція ЄС буде спонукати до якісного розвитку української економіки чи навпаки буде консервувати її нинішній стан і, навіть, ослаблювати її конкурентні позиції - це не останнє питання", - переконаний експерт.

"Нинішній уряд говорить по-іншому: ми хочемо мати таку угоду й такий план дій, і такі правила по зоні вільної торгівлі, які дійсно б стимулювали саме реальний сектор економіки", - цитує А.ЄРМОЛАЄВА “Українська правда”.

Як відомо, Інститут стратегічних досліджень здійснює аналітико-прогнозне супроводження діяльності Президента України.