Нардеп Тимошенко обурюється, що більшість валить всі соціальні проекти

Проурядова більшість продовжує блокувати винесення на розгляд Верховної Ради законопроектів, спрямованих на покращення життя людей.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, коментуючи результати засідання профільного комітету парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами народного депутата, представники провладної більшості сьогодні вкотре "завалили" розгляд законопроекту «Про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України» (автори А.ПАВЛОВСЬКИЙ та Олександр СОЧКА).

Він повідомив, що законопроектом передбачалось запровадити до 1 січня 2030 року мораторій на підвищення пенсійного віку, мінімальних стажу роботи та страхового стажу.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що збільшення пенсійного віку вирішує сьогодні лише внутрішні проблеми Пенсійного фонду України, тим більше, що жодних ефективних реформ у соціальній сфері, які були б справді орієнтовані на людей, чинний склад Кабміну не пропонує.

Окрім того, депутат повідомив, що через парламентський комітет соціальної політики та праці також не пройшов законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про міжнародні договори України» (щодо неприпустимості порушення прав і обмеження соціальних гарантій громадян при укладенні міжнародних договорів)».

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, законопроектом пропонувалося доповнити Закон «Про міжнародні договори України» новою статтею 3-1 щодо укладення міжнародних договорів України, у якій передбачити, що питання регулювання цін і тарифів є виключно внутрішньою функцією держави і регулюються виключно чинним законодавством України; неприпустимими умовами міжнародного договору України є зобов’язання для України щодо підвищення пенсійного віку, обмеження зростання фонду оплати праці у державному секторі, обмеження обсягу соціальних гарантій та соціальних виплат громадянам, передбачених чинним законодавством України, збільшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги громадського транспорту, продукти харчування та товари першої необхідності.