Королевська пропонує закрити кіпрський офшор

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА зареєстрував у парламенті проект закону «Про єдиний податок» (№ 7403).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

На думку автора документа, закон дозволить зберегти єдину систему оподаткування. За її словами, основне податкове навантаження мають нести не малий і середній бізнес, а мегакорпорації, які виводять колосальні кошти в офшори. Тому одна з норм законопроекту передбачає денонсацію угоди з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування.

«Мета документа - законодавчо закріпити механізм сплати єдиного податку, який довів свою ефективність. За 11 років дії Указу Президента України про єдиний податок, кількість платників єдиного податку збільшилася до 1,3 млн. осіб, а надходження до бюджетів від сплати єдиного податку зросли в 32 рази, сягнувши у 2009 році 4,1 млрд. грн. При цьому, платники єдиного податку додатково створили більш як 1,6 млн. робочих місць», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Законопроектом передбачене збільшення граничного обсягу виручки від реалізації продукції, що дає право на сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, у трудових відносинах з якими перебувають не більш як 10 осіб – до 1 млн. грн., а для юридичних осіб – до 5 млн. грн. Іншою новацією проекту закону є отримання свідоцтва про сплату єдиного податку без обмеження терміну його дії. Законопроектом також передбачено, що 50% єдиного податку, які сплачуються такими особами, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

Окремими розділом встановлюються ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, об`єкт оподаткування, особливості сплати платниками єдиного податку окремих податків і зборів та інших платежів. Так, ставки для фізичних осіб встановлюються щороку сільськими, селищними і міськими радами у межах від 20 до 200 грн. на місяць.

Для юридичних осіб передбачається застосування таких ставок єдиного податку: 3 відсотки суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати ПДВ; 5 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

З метою захисту прав та інтересів платників податків встановлюється заборона на проведення перевірок платників єдиного податку раніше трьох років з початку державної реєстрації. Згідно із законопроектом, тривалість перевірок платників єдиного податку не має перевищувати 3 робочих дні, а продовження - на термін не більш як 2 дні.

Паралельно зі спрощенням умов діяльності малого і середнього бізнесу законопроект також передбачає істотне збільшення податкових надходжень від великих компаній, які сьогодні виводять кошти з країни через «податкові діри». Зокрема, пропонується денонсувати Угоду між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна. «Денонсація цієї угоди дозволить значно скоротити обсяги виведення капіталу до Кіпру, зменшити кількість операцій з участю Кіпру, кінцевою метою яких є мінімізація податкових зобов`язань. Таким чином знівелюється негативний вплив офшорної зони на податкову систему України. Це забезпечить збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Пропонується, щоб Закон «Про єдиний податок» пропонується набрав чинності 1 січня 2011 року.