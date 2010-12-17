Нардеп бачить у цінах «питання національної безпеки»

Економічна політика уряду призводить до остаточного зубожіння найменш забезпечених груп населення.

Так голова Комітету Верховної Ради з промислової, регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала дані Держкомстату про зростання цін у листопаді, повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

ЗМІ з посиланням на Держкомстат повідомили про те, що з початку 2010 року інфляція досягла 8,2%.

Н.КОРОЛЕВСЬКА звертає увагу на те, що в річному вимірюванні зростання цін на продукти харчування й інші товари першої необхідності набагато перевищує опубліковані цифри. Зокрема, ціни на молоко за рік зросли на 29%, сири тверді і сир - на 35%, масло - на 35%, овочі – на 23,5%, картоплю - на 53,5%, цукор – на 20,5%.

«Якщо ми братимемо предмети першої необхідності для українців, то ціни на них серйозно підвищилися. Це дуже тривожна тенденція, яка б`є по кожній українській сім`ї», - наголосила народний депутат.

За даними голови комітету ВР, для 90% українських громадян продукти харчування складають головну статтю витрат. Середньостатистичний українець витрачає на продукти харчування більше половини свого бюджету. Причому у витратах малозабезпечених громадян (а в Україні за межею бідності, як відомо, живе до 78% населення), частка продуктів харчування в бюджеті ще вища, зазначила вона.

«Через зростання цін на продукти харчування за останній рік впав рівень життя більшості українців, а багатьом сьогодні доводиться відмовлятися від найнеобхіднішого», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Створення умов для зниження цін на продукти харчування є, без перебільшення, питанням національної безпеки. Від цього залежить не тільки рівень життя громадян, але й соціальна стабільність країни. Уряду необхідно в стислі терміни вирішити дану проблему, в іншому разі вона може мати непередбачені наслідки», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.