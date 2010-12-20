Москаль знайшов причину для закриття «справи Тимошенко»

Опозиційний міністр внутрішніх справ України, народний депутат України від «Народної самооборони» Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що порушена Генеральною прокуратурою кримінальна справа проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО має бути закрита за відсутністю складу злочину.

Про це йдеться в коментарі Г.МОСКАЛЯ, переданому УНІАН.

На переконання депутата, порушенням кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за нецільове використання коштів, отриманих її урядом від продажу квот парникових газів у рамках Кіотського протоколу, “Генпрокуратура просто демонструє політичну заангажованість даної справи”.

Г.МОСКАЛЬ наголосив, що знає високу професійну підготовку слідчих із особливо важливих справах Генеральної прокуратури, але вони чомусь ігнорують вимоги статей 39 та 42 Кримінального кодексу України щодо ознак саме кримінальності діяння.

«Адже за статтею 39 ККУ не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності. Закон допускає можливість відходу від вимог законодавства, якщо загрозу суспільним інтересам неможливо усунути іншим законним способом, і шкода від порушення вимог законодавства є менш значною, ніж відвернена загроза інтересам держави», - пояснює норми закону Г.МОСКАЛЬ.

«Крім цього, стаття 42 ККУ говорить, що не є злочином діяння, яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам», - наголосив депутат.

«Тобто, Закон вимагає від слідчих оцінки: яка шкода більше - залишити осіб похилого віку та малозабезпечених громадян без пенсій та соціальної допомоги та викликати в країні штучний голодомор, або спрямувати частину коштів від продажу квот парникових газів у рамках Кіотського протоколу, які в той час були вільними і не були задіяні в бюджетному процесі? І чи допустимо було в умовах жорсткої фінансової кризи та проблемах у виконанні фінансових планів більшості країн світу перерозподілити надходження на більш важливі соціальні видатки?», - запитує Г.МОСКАЛЬ.

Політик вважає, що саме тому слідство має обов‘язково запросити міжнародні фінансові організації для надання незалежної, незаангажованої експертизи, яка б мала відповісти на наступні питання: чи була Україна складовою частиною світової фінансової кризи? Чи відобразилася фінансова криза на стан державних фінансів України? Чи була можливість в умовах фінансової кризи знайти у державному казначействі інші кошти щоб здійснити виплатити пенсій та соціальних зобов’язань?

«Впевнений, що висновки авторитетних міжнародних організацій та авторитетних експертних установ України підтвердять неможливість виконання соціальних зобов‘язань держави перед своїми громадянами без залучення на той час інших коштів і що в діях екс-прем’єр-міністра України відсутній склад злочину», - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Депутат вважає, що всім абсолютно ясно, що умисел уряду Ю.ТИМОШЕНКО був спрямований на відвернення більшої шкоди, чим, безумовно, є невиконання фінансових зобов‘язань держави перед пенсіонерами.

«З даної причини кримінальна справа підлягає закриттю на підставі п.2 ст.6 КПК України «За відсутністю складу злочину», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, вичерпну відповідь щодо екологічних коштів Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок: "Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені".

Сьогодні, 20 грудня, Ю.ТИМОШЕНКО також викликано в ГПУ на допит.