Тимошенко: Янукович сформував у державі повну систему корупції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував сьогодні у державі повну систему корупції і покриття корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи вчорашнє скасування Верховною Радою пакета антикорупційних законів.

В інтерв’ю журналістам біля Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури, куди екс-прем’єр прийшла в черговий раз на допит до слідчих, вона заявила: "Учора за дванадцять хвилин всього скасували три закони про боротьбу з корупцією. Ці три закони два роки відпрацьовувалися нашим урядом разом з міжнародними організаціями, які допомагали Україні будувати систему захисту від корупції - FATF, Greco. В цих законах передбачалося, що будь-який посадовець, будь-який політик, будь-який депутат зобов’язаний декларувати не тільки свої доходи, але і доходи всіх членів родини. І не тільки доходи, а ще й звітувати по видатках. Ті закони, які мусили почати працювати з січня 2010 року, дійсно були серйозним важелем у боротьбі з корупцією. Світова спільнота підтримувала Україну в цьому, а вчора за 12 хвилин були скасовані три антикорупційні закони".

За словами лідера партії "Батьківщина", таким чином "в Україні відкриті сьогодні всі двері для корупції, відкриті всі можливості для корупції".

Як ще один приклад Ю.ТИМОШЕНКО навела можливе призначення Сергія АРБУЗОВА головою Національного банку України. "І непроста закони скасовують, бо ви знаєте, що зараз призначають керівником Нацбанку С.АРБУЗОВА, який є бізнес-партнером одного з синів Віктора ЯНУКОВИЧА", - нагадала вона, додавши, що водночас керівником спеціалізованого суду цивільних і кримінальних справ призначено рідного брата генерального прокурора.

"Власне, сформована повна система, по-перше, корупції, а по-друге, покриття корупції. Для того, щоб корупція була абсолютною, вчора ще внесли в закон зміни про те, що всі закупівлі тепер уряд за бюджетні кошти буде здійснювати без тендерів", - констатувала лідер партії "Батьківщина".

"Сьогодні уряд сподівається, що він отримає з дня на день і гроші МВФ, які знову будуть використані на корупційні оборудки нової влади. Дуже прикро, що так відбувається. І на фоні цього смішно виглядає, що мені хочуть дати від 5 до 10 років за те, що я в кризу платила людям пенсії. Я думаю, що цей абсурд крок за кроком буде зрозумілий всьому суспільству. Мені просто шкода, що сьогодні так принижують Україну", - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила закони «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Введення в дію цих законів відкладалося двічі: з 1 січня на 1 квітня 2010 року та з 1 квітня 2010 на 1 січня 2011 року.

30 вересня 2010 р. міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що пакет відтермінованих антикорупційних законів буде доопрацьовано з урахуванням позиції Групи держав проти корупції (GRECO).

17 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

21 грудня 2010 р. Верховна Рада України скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Як зазначив головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, депутати вже цього тижня можуть розглянути цей законопроект в першому читанні, а в цілому ухвалити - у січні 2011 року.