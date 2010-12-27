Яку подію експерти вважають «головною поразкою України - 2010»

Деякі експерти вважають обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом “головною поразкою України” у 2010 році, водночас визнаючи його найуспішнішим політиком року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати проведеного фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва опитування “Підсумки 2010 року: оцінки експертів”, оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Серед головних поразок України у 2010 році найчастіше експерти згадували обрання Президентом В.ЯНУКОВИЧА. Водночас переважна більшість експертів назвала його найуспішнішим політиком року.

Серед інших політиків найбільше голосів отримали глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН та лідер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

Найменш успішними політиками учасники дослідження вважають лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО і віце-прем’єр-міністра, лідера партії “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА.

Серед інших невдач України експерти виокремили згортання демократії, підписання Харківських угод, а також монополізацію влади.

Крім того, експерти відзначили специфічні методи проведення реформ без урахування думок громадськості, а також відмову від мети – членства в НАТО та гальмування інтеграції до Євросоюзу.

Висловлюючи свої прогнози на 2011 рік, експерти акцентували увагу на таких основних тенденціях політичного життя України: подальша концентрація влади, зростання протестних настроїв населення, переслідування представників опозиції, обмеження основних прав і свобод та згортання демократії.

Експертне опитування проводилося 15-23 грудня. Усього методом анкетування було опитано 45 експертів.