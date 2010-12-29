Герман каже, що не пропонувала приєднувати Софію Київську до Лаври
ЗМІ перекрутили інформацію?
Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН спростовує повідомлення деяких ЗМІ про нібито її пропозицію приєднати Національний заповідник “Софія Київська ” до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Про це Г.ГЕРМАН заявила у коментарі кореспонденту УНІАН.
Вона уточнила, що на засіданні Громадської гуманітарної ради 22 грудня йшлося про те, щоб передати Національний заповідник “Софія Київська” під патронат Міністерства культури, оскільки цей заповідник, як і Києво-Печерська лавра, знаходяться у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під одним реєстраційним номером.
“Чому ж в Україні Києво-Печерська лавра знаходить в управлінні Міністерства культури, а “Софія Київська” відноситься до Міністерства регіонального розвитку? Треба, щоб ці дві святині були під патронатом одного міністерства. Так зручніше їм допомагати, так зручніше робити плани з розвитку, реконструкції, реставрації”, - пояснила Г.ГЕРМАН.
За її словами, інформація про приєднання Національного заповідника “Софія Київська” до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника - це “спекуляції, перекручена інформація, свідоме чи не свідоме введення в оману суспільства”.
“Прошу журналістів перевіряти і уточнювати інформацію. Тому що неретельно підготовлена інформація може нанести великої шкоди і справі, і збурити суспільство”, - сказала Г.ГЕРМАН.