Герман каже, що не пропонувала приєднувати Софію Київську до Лаври

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН спростовує повідомлення деяких ЗМІ про нібито її пропозицію приєднати Національний заповідник “Софія Київська ” до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Про це Г.ГЕРМАН заявила у коментарі кореспонденту УНІАН.

Вона уточнила, що на засіданні Громадської гуманітарної ради 22 грудня йшлося про те, щоб передати Національний заповідник “Софія Київська” під патронат Міністерства культури, оскільки цей заповідник, як і Києво-Печерська лавра, знаходяться у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під одним реєстраційним номером.

“Чому ж в Україні Києво-Печерська лавра знаходить в управлінні Міністерства культури, а “Софія Київська” відноситься до Міністерства регіонального розвитку? Треба, щоб ці дві святині були під патронатом одного міністерства. Так зручніше їм допомагати, так зручніше робити плани з розвитку, реконструкції, реставрації”, - пояснила Г.ГЕРМАН.

За її словами, інформація про приєднання Національного заповідника “Софія Київська” до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника - це “спекуляції, перекручена інформація, свідоме чи не свідоме введення в оману суспільства”.

“Прошу журналістів перевіряти і уточнювати інформацію. Тому що неретельно підготовлена інформація може нанести великої шкоди і справі, і збурити суспільство”, - сказала Г.ГЕРМАН.