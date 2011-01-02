Симоненко вимагає від Януковича забрати «Героя» у Бандери і Шухевича

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити укази про присвоєння звання "Герой України" Степану Бандері і Роману Шухевичу.

Відповідна заява П.СИМОНЕНКА у зв`язку з підривом пам`ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі розміщена на офіційному сайті КПУ.

“Підлий злочин, скоєний у новорічну ніч українськими неонацистами-націоналістами, став результатом їхньої безкарності і потурання з боку української влади”, - заявляє лідер комуністів. При цьому П.СИМОНЕНКО підкреслює, що ця акція "...це не просто акт терору і вандалізму, це образа пам`яті всіх полеглих у боях з гітлерівською Німеччиною та її посібниками, такими як вояки ОУН-УПА”.

"Я звертаюся до Президента України: негайно відмінити незаконні укази свого попередника ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героїв України зрадникам і гітлерівським прислужникам Шухевичу і Бандері", - підкреслює лідер КПУ.

Також він просить правоохоронні органи "знайти і покарати винних у терористичному акті".

Як повідомляв УНІАН, в Запоріжжі в новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок якого був повністю зруйнований пам`ятник Й.Сталіну.

Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і трохи пошкоджено саму будівлю.

Міліція порушила кримінальну справу, кваліфікувавши дії зловмисників як «навмисне знищення майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальним небезпечним способом» (ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України).

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" заявило про затримання 1 січня голову і заступника голови своєї Запорізької обласної організації за підозрою в знищенні шляхом вибуху пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

Ця подія з пам`ятником Сталіну - друга за останні 5 днів: 28 грудня невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

Довідка УНІАН. КПУ відкрила пам`ятник Йосипу Сталіну в Жовтневому районі Запоріжжя 5 травня 2010 року.