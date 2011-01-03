"Народна самооборона": завтра в Києві готуються провокації

Опоненти опозиційних сил готують провокації через завтрашній судовий розгляд в Апеляційному суді Києва скарги на арешт екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у пре-службі політичної партії "Народна самооборона", про це заявив народний депутат Юрій ГРИМЧАК.

«Мені стало відомо, що в час, коли в Апеляційному суді м.Києва буде розглядатися скарга у справі про незаконне взяття під варту екс-міністра внутрішніх справ, першого номера списку виборчого блоку «Наша Україна-Народна самооборона», лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА, найняті нашими політичними опонентами провокатори вдадуться до силових дій на життєво важливих об’єктах Києва», - сказав Ю.ГРИМЧАК.

За його словами, «такі дії вчинятимуться від імені опозиційних сил – «Батьківщини» та «Народної самооборони» - із використанням їхньої партійної символіки". "За наявною у мене інформацією, - наголосив депутат, - учасниками цих акцій можуть стати ті особи, які в минулому мали стосунки з активістами опозиційних партій».

У свою чергу, у прес-службі «Народної Самооборони» наголосили, що єдиним місцем проведення масових заходів опозиції на підтримку Ю.ЛУЦЕНКА є майданчик перед приміщенням Апеляційного суду міста Києва за адресою: вул. Солом’янська, 2-а. Акція має розпочатися завтра о 10 годині.