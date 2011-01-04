Наливайченко занепокоєний фактами переслідування УПЦ КП

Колишній голова СБУ, голова Політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО занепокоєний фактами переслідування Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Нашої України", посилаючись на слова В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Ми вважаємо, що в Україні спостерігається не лише згортання демократичних процесів, але й наступ на гарантовану Конституцією свободу совісті. Сьогодні влада, яка зобов’язана діяти згідно з конституційним принципом відокремлення церкви від держави, дає хибний та недалекоглядний сигнал усім віруючим людям в Україні, засвідчуючи неприховану прихильність виключно до однієї церковної конфесії», – наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, "у рамках пострадянської бюрократичної логіки" такі дії, по суті, означають оголошення чиновницької війни релігійній злагоді в Україні. «Така політика неминуче покриватиме релігійне рейдерство, захоплення храмів, попрання духовних потреб наших громадян», – переконаний голова Політради «НУ».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «йдучи таким неправильним шляхом влада не лише віддаляється від ідеї Єдиної Помісної Церкви, а й стає ідейним продовжувачем більшовицьких переслідувань та репресій проти Української Церкви в ХХ столітті».

Виходячи із викладеного, політична партія «Наша Україна» звертається до всіх віруючих громадян, незалежно від їх конфесійної приналежності: "попри будь-які нерозумні дії, як державних, так і церковних чиновників, давайте разом дбати про духовну єдність у духовному домі – без наступу на права інших віруючих – та діяти задля утворення єдиного українського храму". "Сподіваюсь, що таку думку, яку, впевнений, поділять мільйони українців, влада все таки почує», – наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ заявив про намагання реалізувати в Україні розроблений у Москві масштабний план з розвалу та знищення Київського Патріархату.