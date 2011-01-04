Івано-Франківська облрада вимагає від Януковича припинити репресії

Івано-Франківська обласна рада вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ припинити політичні репресії в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів облради, прийнятому сьогодні на сесії. У поіменному режимі за документ проголосувало 68 депутатів, «проти» - 6, в тому числі депутат облради, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, «утрималось» - 27, були відсутніми на сесії – 12 і один депутат не голосував.

«Ми, депутати Івано-Франківської облради, вважаємо, що ті показові репресії, які сьогодні в Україні здійснює чинний політичний режим, мають на меті нейтралізувати політичну опозицію, посіяти в суспільстві страх перед державною карально-репресивною машиною та зневіру українського суспільства у своїх силах й підготувати грунт для повної монополізації влади прокремлівським кланом донецьких олігархів», - наголошується у зверненні.

Депутати облради вважають, що, «прикриваючись боротьбою з корупцією та наведенням порядку у державі, режим Януковича-Азарова вже тривалий час ініціює масове притягнення до відповідальності учасників акцій протесту проти підписання принизливих «харківських угод», арешти членів колишнього уряду Юлії ТИМОШЕНКО, відкриття на них кримінальних справ, влаштовує масове й показове побиття народних депутатів у залі Верховної Ради України, організовує політичне полювання на неугодних після знищення пам’ятника совєтському диктаторові Сталіну у Запоріжжі».

«Ти самим вищі органи державної влади демонструють яскраво виражене намагання придушити будь-який опір антинародному та антиукраїнському режимові й побудувати в Україні кагебівсько-путінську модель авторитаризму, - вважають депутати Івано-Франківської облради. – Цим вони не тільки протиставляють себе українському народові, але й провокують недовіру українських громадян до самого інституту власної держави, а отже діють на догоду кремлівському керівництву та чинять найбільший злочин проти Української держави».

Івано-Франківська облрада усвідомлює ту суспільну загрозу, яку несе для Української держави «вибіркове й політично мотивоване переслідування», та закликає Президента України й генерального прокурора «припинити політичні репресії». «При цьому звертаємо увагу, що Президент України, як найвища посадова особа та гарант дотримання Конституції й прав та свобод громадян, несе всю повноту персональної відповідальності за можливі наслідки вчинення в державі антиконституційних дій та встановлення авторитарного режиму», - наголосили депутати облради.