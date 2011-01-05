Тимошенко радить українцям і надалі вдаватися до акцій протесту

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що суспільство має і надалі вдаватися до акцій протесту, якщо його не влаштовуватимуть реформи влади.

Про це вона заявила в інтерв’ю "5 каналу".

"Я вважаю, що люди мусять цей алгоритм, який встановили і зафіксували малі підприємці, використовувати як нормальний робочий інструмент у тій ситуації, коли влада, по суті, в одних руках і вона цілком монополізована", - сказала лідер «Баткьівщини».

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, вона не боїться, що роль опозиції може бути знівельована, оскільки суспільство не потребуватиме організації з боку політичних сил. "Я думаю, що підприємці дуже добре знають, хто з ними був на Майдані, дуже добре знають, хто їм допомагав у кожному кроці", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що нині не треба відділяти політиків від суспільства. "Зараз прийшов час не просто єднатися, а єднатися навколо правильної та зрозумілої для кожного ідеї", - зауважила лідер партії "Батьківщина".