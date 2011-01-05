Слідчий про Тимошенко: зі мною вона не конфліктна

Слідчий у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ГОРБАТЮК запевняє, що на нього ніхто не здійснює жодного тиску під час розслідування даної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Генеральній прокуратурі.

“Звичайно, справа нелегка. Звичайно, вона має політичний резонанс у суспільстві. Саме для цього я прийшов на прес-конференцію, щоб пояснити питання та недомовки, які виникають”, - додав С.ГОРБАТЮК.

При цьому він запевнив, що тиску по цій справі він не відчуває. “Який тиск? Ніякого тиску я не відчуваю”, - сказав слідчий і додав, що виконує свою роботу і намагається її виконувати у рамках діючого законодавства.

Він також зазначив, що під час допитів між ним та Ю.ТИМОШЕНКО не відбулося жодного конфлікту. “Зі мною вона не конфліктна. Яка у житті, я не знаю”, - додав С.ГОРБАТЮК.