У Тимошенко заявляють про політичну провокацію

У “БЮТ-Батьківщині” заявляють, що влада перешкоджає трансляції інтерв’ю Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «БЮТ-Батьківщини», сьогодні вранці під час повторної трансляції інтерв’ю лідкра партії “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО на “5 каналі” зник сигнал на вежі концерну РРТ - нібито з причини виходу з ладу демультиплексера, який розподіляє пакети каналів та подає сигнал на компанію «Воля». Внаслідок цього приблизно на п’ять хвилин було перерване мовлення телеканалу.

“В інший час цей інцидент можна було би оцінити як суто технічний, однак на фоні згортання свободи слова та переслідування опозиції є всі підстави розглядати його як політичну провокацію з метою перешкодити виступу Ю.ТИМОШЕНКО та спонукати глядачів під час вимушеної паузи перемкнутися на інші канали”, йдеться у повідомленні.