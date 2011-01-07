Сьогодні Янукович відвідує Почаївську Лавру

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди Різдва Христового відвідує Свято-Успенську Почаївську Лавру на Тернопільщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, глава держави візьме участь у Божественній літургії у Свято-Успенському Соборі, а також помолиться у Храмі Преподобного Іова Почаївського та в Троїцькому соборі.

Передбачено також, що В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом будівництва храму Преображення Господнього.