Сьогодні Янукович відвідує Почаївську Лавру
11:48, 07 січня 2011Політика
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Повідомляє Тернопільська ОДА
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди Різдва Христового відвідує Свято-Успенську Почаївську Лавру на Тернопільщині.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, глава держави візьме участь у Божественній літургії у Свято-Успенському Соборі, а також помолиться у Храмі Преподобного Іова Почаївського та в Троїцькому соборі.
Передбачено також, що В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом будівництва храму Преображення Господнього.
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