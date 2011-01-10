Індивідуальну «швидку» для Путіна зробили у Фінляндії

Індивідуальна машина «Швидкої допомоги» виготовлена для Володимира Путіна у Фінляндії.

Незвичайним і цікавим замовленням назвали «спецмашину» на фірмі, яка створювала «Швидку допомогу» для російського прем`єра. Як передає "Эхо Москвы" з посиланням на фінський телеканал MTV3, карета зроблена за «особистими мірками» Володимира Путіна – про які саме мірки йде мова, не уточнюється. Зате вказується, що ця фірма виготовляє карети швидкої допомоги з сімдесятих років минулого століття – тобто, буквально спеціалізується на даній техніці. У репортажі наголошується, що співпраця почалася, коли компанія уклала договір про постачання машин швидкої допомоги Кремлівській лікарні. Карети оснащені сучасним устаткуванням. При цьому канал пригадує, що з підвищеними вимогами до машин компанія вже стикалася десять років тому, коли за особистою швидкою допомогою до фіннів звертався король Саудівської Аравії.

Ключовою заявкою тоді був потужний кондиціонер.