Президент Бразилії запросила Януковича на запуск української ракети

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що у 2012 році успішно відбудеться перший запуск української ракети ”Циклон-4” з бразильського космодрому Алкантара.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час телефонної розмови із Президентом Бразилії Ділмою Вана РУССЕФФ, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, як повідомляється В.ЯНУКОВИЧ привітав Д.В.РУССЕФФ з обранням на посаду Президента Бразилії та побажав їй успіхів у відповідальній державній діяльності.

Глава Української держави висловив сподівання, що відносини між Україною та Бразилією, які за останні роки набули рівня стратегічного партнерства, розвиватимуться й надалі, в тому числі завдяки реалізації конкретних проектів у різних сферах.

«Ми надаємо особливого значення спільному проекту в космічній галузі “Циклон-4 – Алкантара”, який нині активно втілюється в життя», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Дуже важливо, щоб ми вдвох були присутні під час цього запуску», - наголосила у свою чергу Президент Бразилії.

Глави держав також обговорили хід підготовки заходів із відзначення 120-ї річниці еміграції українців до Бразилії. «Ми дуже задоволені, що у Бразилії живе численна українська громада, - підкреслила Д.В.РУССЕФФ, запевнивши, що бразильська влада надасть необхідного сприяння в організації святкування на належному рівні.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловив слова підтримки бразильському народові у справі боротьби з повінню.

Крім того, глава Української держави запросив Президента Бразилії відвідати з візитом Україну та поінформував, що у квітні 2011 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція високого рівня «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», у якій візьмуть участь керівники багатьох держав.

«Ми були б раді вітати Вас як учасника зазначеної конференції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Президент Бразилії також підкреслила, що буде рада прийняти з візитом главу Української держави у цьому році.