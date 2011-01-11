Мер Севастополя щодня виділятиме 15 хвилин на відповіді в блозі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ має намір вести блог і відповідати в Інтернеті на питання городян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам В.САРАТОВ на брифінгу.

«Тому що є у мене величезне бажання все ж таки вийти самому в Інтернет і перейти до спілкування з жителями міста напряму. Щодня відповідатиму на запитання, які хвилюють людей», - сказав він. В.САРАТОВ додав, що «вже запланував, що 15 хвилин кожен день - відповіді на питання».

Спілкуватися з городянами В.САРАТОВ буде через сайт sevblog.com.