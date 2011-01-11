Мер Севастополя щодня виділятиме 15 хвилин на відповіді в блозі
00:35, 11 січня 2011Політика
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Є величезне бажання спілкуватися напряму
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ має намір вести блог і відповідати в Інтернеті на питання городян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам В.САРАТОВ на брифінгу.
«Тому що є у мене величезне бажання все ж таки вийти самому в Інтернет і перейти до спілкування з жителями міста напряму. Щодня відповідатиму на запитання, які хвилюють людей», - сказав він. В.САРАТОВ додав, що «вже запланував, що 15 хвилин кожен день - відповіді на питання».
Спілкуватися з городянами В.САРАТОВ буде через сайт sevblog.com.
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