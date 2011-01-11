БЮТ вимагає припинити утиски Київського Патріархату

У Блоці Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина» стурбовані утисками Київського Патріархату та безвідповідальною політикою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в релігійній сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба БЮТ.

“В Блоці Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина» вкрай стривожені інформацією про негативні явища у міжконфесійній ситуації в Україні. Ці явища є прямим наслідком безвідповідальної та безграмотної політики ЯНУКОВИЧА у релігійній сфері”, - говориться у повідомленні.

“Чинний Президент разюче відрізняється від своїх попередників, які хоч і мали свої конфесійні симпатії на фоні відсутності єдності в українському православ’ї, та все ж таки проводили більш-менш збалансовану політику, утримували рівну дистанцію між владою та всіма релігійними юрисдикціями”, - зазначають у БЮТ і нагадують: “Юлія ТИМОШЕНКО, як прем’єр-міністр, будучи переконаною прихильницею створення єдиної помісної православної церкви, підтримувала діалог з усіма конфесіями в рамках Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Крім того, вона проводила постійний двосторонній діалог з кожною конфесією заради вирішення всіх поточних справ між державою та церквою”.

При цьому прес-служба наголошує, що “ЯНУКОВИЧ порушує норми Конституції про рівне ставлення влади до різних релігійних організацій. На такі настрої миттєво реагує вся його чиновницька вертикаль, яка на місцях почала діяти так, як і ЯНУКОВИЧ в центрі: для однієї конфесії створюються преференції, щодо інших – приниження та дискримінація”.

Зокрема, зазначається, що “з різних областей надходить тривожна інформація про причетність влади до рейдерських атак на храми УПЦ Київського Патріархату та заборони цій конфесії здійснювати відправи на території кладовищ, державних та комунальних закладів”.

“На тлі політичного розбрату та штучного розхитування цілісності України островом спокою та надії є міжконфесійний мир та злагода”, - підкреслили в БЮТ і наголосили, що “ЯНУКОВИЧ зобов’язаний нести відповідальність за збереження цього миру та спокою у багатоконфесійній державі, а не провокувати свідомо конфлікти в одній з найбільш чутливих сфер життя”.

«БЮТ-Батьківщина» вимагає “від ЯНУКОВИЧА негайно припинити таку руйнівну політику, через яку порушується право на свободу совісті та ображаються релігійні почуття людей”.

“Якщо цього не відбудеться, саме на ЯНУКОВИЧА ляже вся відповідальність за дестабілізацію міжконфесійного миру, наслідки якої можуть бути не прогнозованими”, - переконані у Блоці Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина».