«Наша Україна» вимагає перш, ніж збільшувати тарифи, захистити громадян

«Наша Україна» вимагає від влади перш, ніж збільшувати тарифи, захистити громадян, а не підвищувати витрати на себе.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії “Наша Україна”, про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, заходи щодо захисту найбільш соціально вразливих верств населення передбачені у законопроектах, поданих депутатами від партії «Наша Україна», на жаль, проігнорованих владою.

«Окрім того, ми вимагаємо перед встановленням нових комунальних тарифів провести незалежну експертизу щодо обґрунтованості їх підвищення», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова політради партії «Наша Україна» вважає, що політика нинішньої влади в соціальній сфері значно погіршує становище українського народу, оскільки рівень життя стрімко падає, а новий рік обіцяє подальшу скруту.

«Влада, яка вже немає можливості годувати суспільство передвиборчими обіцянками, перейшла у відкритий наступ на соціальні права українців», - переконаний він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернув увагу на те, що при цьому на тлі різкого урізання фінансування соціальної сфери зухвало збільшено видатки на обслуговування влади і чиновницького апарату. «Іншим дістануться хіба що крихти з барського столу», - сказав він.

Голова політради партії «Нашої України»нагадав, що провладна більшість у парламенті не підтримала конструктивні бюджетні пропозиції депутатів від «Нашої України» щодо покращення добробуту людей. Зокрема, були відкинуті пропозиції збільшити до прожиткового мінімуму щомісячної допомоги по догляду за дітьми до трьох років, виділення 5 млрд. грн. для підвищення посадових окладів медичних працівників та інші.

«Натомість, на лікування чиновного керівництва у санаторіях у бюджеті передбачена така ж сума, які і на всі програми з питань дитячої онкології, на профілактику і лікування туберкульозу та інших інфекційних захворювань. Малозабезпеченим, пенсіонерам, інвалідам якісне лікування не доступне», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що при цьому тягар прорахунків економічної і соціальної політики відверто перекладаються на плечі підприємців, людей найманої праці, медичних працівників, вчителів та усіх інших, хто заробляє на життя чесною працею.

«Різке зростання цін на споживчі товари і послуги, а також комунальних тарифів – прямий наслідок непрофесійності нинішньої владної команди. Замість реформ уряд займається окозамилюванням, жонглюючи показниками, які не мають жодного стосунку до реального світу. Реальна картина соціальної катастрофи приховується і від власних громадян, і від світового співтовариства», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.