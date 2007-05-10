Плющ: за 5 днів роботу можна було закінчить

Голова Ради громадськості при Президентові України Іван ПЛЮЩ вважає, що Спільна робоча група з підготовки дострокових парламентських виборів повинна надати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ і прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ технологічні розрахунки щодо дати проведення позачергових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ПЛЮЩ висловив сьогодні під час звіту у Президента України В.ЮЩЕНКА про результати роботи Спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

“За 5 днів роботи проведена велика робота, і ця робота могла б бути завершена при бажанні обох сторін виконати доручення Президента і прем’єр-міністра. Я маю на увазі, що прем’єр-міністр публічно визнав положення, що вихід з політичної кризи можливий тільки через дострокові вибори, виконуючи у тому числі й резолюцію ПАРЄ”, - сказав І.ПЛЮЩ.

За його словами, дату проведення позачергових виборів “безпосередньо назвуть саме Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) і Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ)”. “А ми повинні у цей термін, які у нас є, напрацювати технологічно і запропонувати ці дати. І ми обговорювали їх, не треба тут дивуватися, вони розходилися – від 24 червня до останньої неділі жовтня, і з деякими проміжними датами – чи то 8 липня, чи то 9 вересня”, – додав він.

І.ПЛЮЩ також запропонував сьогодні завізувати малий пакет документів. “Знаючи підготовку малого пакету – це 4 блоки, вони сьогодні в такому стані, що якби ваша добра воля, підкреслюю у черговий раз, щоб ви завізували – тут п’ять керівників фракцій, то завтра, вважайте, це рішення Верховної Ради. І ми тоді можемо домовлятися про конкретні терміни і просити Президента, щоб він змінив норму Указу про 24 червня чи то на 8 липня, чи то на 1 липня”, - зазначив голова Ради громадськості при Президентові України.

На його думку, при наявності доброї волі група може “завтра до обіду запропонувати Президенту і прем’єру пакет документів і сказати їм, що з наших технологічних розрахунків ваше право змінити 24 червня на 1 липня або на 8 липня”. “Все решта приймається і сесія працює відповідно до статті Конституцію у режимі комітетів і інших формах праці, а коли ситуація потребує зібрати пленарне засідання, воно збирається консенсусом за візуванням керівників депутатських фракцій і політичних партій”, - запропонував І.ПЛЮЩ.

Він також вважає безпідставними вимоги фракції КПУ внести до пакету документів проект щодо внесення змін до Конституції. “У нас записаний такий пункт – створити робочу комісію з напрацювання нової редакції Конституції. Хай вона працює, і ми обов’язково за рік, півтора чи два приймемо цю Конституцію”. “В який спосіб – ми також з вами дискутували”, - нагадав І.ПЛЮЩ. “Ми запропонували одну з форм – на референдумі”, - зазначив він. “Микола Янович (АЗАРОВ) завізував протокол з одним зауваженням, він не приймає, що на референдумі – це його право і ми не ображалися. Буде час і ми будемо це обговорювати. А сьогодні говорити про прийняття конституційних змін – не хотіти виконувати тих функцій, які нам доручили Президент і прем’єр”, - вважає І.ПЛЮЩ.