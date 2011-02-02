Експерт натякає Януковичу, що його може чекати доля Лукашенка

Відмову слідчого Генеральної прокуратури у виїзді до Брюсселя лідера «БЮТ-Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО для зустрічі з президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ можна розцінювати як демарш з боку офіційного Києва щодо Європейського Союзу.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

«Протягом останніх двох тижнів прохання Ю.ТИМОШЕНКО про виїзд до Європи відхилялися слідчим за формальними ознаками. Остаточна ж відмова, яку було оголошено після повернення Віктора ЯНУКОВИЧА з Давосу, носить трохи демонстративний характер. Не виключено, що вислови ТИМОШЕНКО про керівну роль Банкової у її справі мають під собою підстави», - вважає експерт.

В.ЗАСТАВА відзначив, що це далеко не перший вчинок офіційного Києва, який можна розцінювати як певний демарш щодо Європи. Він нагадав, що раніше В.ЯНУКОВИЧ, на відміну від європейських політиків, офіційно привітав Олександра ЛУКАШЕНКА з перемогою на виборах Президента Білорусі.

«У цьому сенсі українській владі варто чітко розуміти, до чого може призвести подібна політика. ЛУКАШЕНКО пішов ва-банк. Чи готовий до цього офіційний Київ? Варто уваги, що рішення щодо ТИМОШЕНКО збіглося у часі з введенням санкцій ЄС щодо ЛУКАШЕНКА», - підкреслив В.ЗАСТАВА.

За його словами, в Інституті Горшеніна вважають рішення Генпрокуратури про заборону поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя помилкою. «Ряд експертів і юристів неодноразово заявляли, що у звинуваченнях проти урядовців Ю.ТИМОШЕНКО відсутній склад злочину. Цим, зокрема, пояснюється затримка передачі справ до суду. З іншого боку, неодноразово наголошувалося, що подібними гоніннями влада лише привертає зайву увагу до ТИМОШЕНКО. Для політика забуття – це політична смерть. У нашому випадку відбувається зворотне. Чи є ці дії влади політичними, прагматичними? Ні. Вони носять емоційний характер», - вважає експерт.

Також В.ЗАСТАВА відзначив, що Україна фактично входить у виборчу кампанію. «Необхідно пам`ятати, що ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, КОРНІЙЧУК, проти яких порушено кримінальні справи, є керівниками опозиційних парламентських партій. Чомусь у нас про це ніхто не говорить, тоді як в Європі це має першорядне значення», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 31 січня відмовила Ю.ТИМОШЕНКО у можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема, з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків зі ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначено слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.