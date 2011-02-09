Голова Тернопільської облради ручається за керівника "Тризубу"

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА звернувся у Генпрокуратуру України з клопотанням про взяття під особисту поруку затриманого керівника місцевого «Тризубу» Василя ЛАБАЙЧУКА. Також аналогічне клопотання він надіслав міністру внутрішніх справ України, прокурору Запоріжжя та слідчому Жовтневого районного відділу міліції у Запоріжжі. «Я, як голова Тернопільської обласної ради, ручаюсь за належну поведінку та явку ЛАБАЙЧУКА Василя Івановича за викликом в органи дізнання, досудового слідства чи в суд на першу про те вимогу», – йдеться у клопотанні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції О.КАЙДА висловив переконання, що в Україні стрімко наростають репресії проти опонентів чинної влади, «а суди стають засобом політичних переслідувань українських патріотів».

«У кабінетах слідчих побували уже сотні українців – інтелігенція, письменники, журналісти, історики та викладачі, які висловлюють свою незгоду з діями влади. Міліція ініціює масове притягнення до кримінальної відповідальності учасників акцій протесту, мітингів проти ТАБАЧНІКА, Податкового кодексу та проти відродження політики сталінізму в Україні. І ці брудні справи прикриваються «боротьбою з тероризмом», – сказав О.КАЙДА.

За його словами, спільно з головами облрад Львівщини та Івано-Франківщини одразу після засідання Ради регіонів він уже звернувся до Президента Выктора ЯНУКОВИЧА з вимогою звільнити усіх затриманих за політичні переконання політв’язнів, серед яких Юрій ГУДИМЕНКО, Едуард АНДРЮЩЕНКО, Пилип ТАРАН, Василь ЛАБАЙЧУК, Роман ХМАРА, Сергій БОРИСЕНКО, Олексій ЗАНУДА, Віталій ВИШНЮК, Василь АБРАМІВ, Юрій ПОНОМАРЕНКО, Анатолій ОНУФРIЙЧУК.

О. КАЙДА додав, що голови обласних рад Львівщини та Івано-Франківщини також звертаються із клопотанням про взяття під особисту поруку ще одного затриманого – «свободівця» Юрія ГУДИМЕНКА.